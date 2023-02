Is er nog hoop voor dit spookrestaurant in Nijverdal?

NIJVERDAL - Grauw onkruid kietelt de vensterbanken. Algendrab druipt langs de verweerde wand. Gapende gaten ontsieren de ramen. Wat eens Chinees restaurant De Gouden Riksja aan de Rijssensestraat was, is nu een troosteloos karkas. Is er een behandeling mogelijk voor deze rotte kies of rest alleen de sloopkogel?