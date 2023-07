Is je paard snipverkouden? Breng hem naar deze Twentse knollensauna

Wat moeten we ons voorstellen bij een paardensauna? Een omgebouwde stal met Fins hout aan de wanden? Een speciale paardenpollepel om de temperatuur flink op te stuwen naar 90 graden? Want paardensauna’s bestaan. In Hellendoorn hebben ze er eentje en een bezoekje is vooral genieten geblazen voor knollen met een snotneus.