Jeugd komt moeilijker aan alcohol in Haarle

In de cafetaria's, supermarkten, wijk- en buurthuizen, sportkantines en horecagelegenheden in de gemeente Hellendoorn worden steeds minder vaak alcoholische dranken aan minderjarigen verkocht.

Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van Oskam Personeelsdiensten, waarbij vorig jaar dertig verkooppunten van alcohol werden bezocht.

Bij slechts 13 procent (4 van de 30) werd alcohol verkocht of geschonken aan personen, die op dat moment nog geen 18 jaar waren. Bij eerdere vergelijkbare onderzoeken in 2016 en 2017 was dat nog respectievelijk 80 en 60 procent.

Bij deze steekproeven werden minderjarige mystery guests ingezet, die op de uitgezochte locaties probeerden een vooraf met de begeleiders afgesproken alcoholisch drankje te kopen. En dat lukte deze keer in de meeste gevallen dus niet.

De mystery guests slaagden alleen in twee cafetaria's, een café en een sportkantine in hun missie. In alle andere gevallen kregen ze geen alcohol mee. In zeven gevallen was zelfs zo overduidelijk dat ze nog te jong waren om alcohol te mogen kopen, dat niet eens meer naar hun identiteitsbewijs werd gevraagd.

Het Hellendoornse college is uiteraard blij met de resultaten van dit onderzoek, waaruit zonder meer blijkt dat het met de naleving van de Drank- en Horecawet in deze gemeente een stuk beter gaat dan de jaren daarvoor. Door de aanscherping van deze landelijke wetgeving op 1 januari 2014 werd de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol verhoogd van 16 en 18 jaar. Gemeenten zijn verplicht de nale

ving hiervan te controleren. In 2016 en 2017 bleek het voor minderjarigen nog steeds relatief eenvoudig om aan alcohol te komen, maar dat wordt dus steeds moeilijker.

Waarschuwing

Voor Hellendoorn is de positieve score van 2018 echter geen reden om te stoppen met dit soort controles. Het is de bedoeling dat dit jaar opnieuw mystery guests worden ingezet en dat ook weer een deel van de bedrijven wordt bezocht, dat al eerder op deze manier is gecontroleerd.