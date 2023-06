Kaarten in Hellendoorn ineens anders geschud, toch nog lokaal windbeleid voor 1 december

Koningin Máxima in Almelo voor nieuw hoofdkan­toor Qredits: ‘Zonder haar was het niet gelukt om kleine onderne­mers te helpen’

Het succesverhaal begon veertien jaar geleden op de zolderkamer van oprichter Elwin Groenevelt in Almelo. Sindsdien heeft ‘zijn’ Qredits 35.000 ondernemers in Nederland op weg geholpen met een microkrediet. Daarbij werd Qredits zelf groter en groter. En sloeg daarbij zelfs de vleugels uit op de Caribische eilanden. Komende dinsdag opent koningin Máxima het nieuwe hoofdkantoor in Almelo. „Zonder haar was het niet gelukt.”