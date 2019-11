Kaartverkoop Dauwpop 2020 met Kensington en Snelle van start

Auto rijdt sloot in bij Hellen­doorn, bestuur­ster gewond

19 november HELLENDOORN - Een automobiliste is dinsdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Meester Werkmanstraat in Hellendoorn. De auto is door onbekende oorzaak in de sloot terecht gekomen. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.