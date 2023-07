Koeienkapper Justin (18) kan nu supersnel knippen en scheren dankzij z’n broer: ‘Kijk die uiers eens shinen’

Grote stroomsto­ring in Tubbergen treft 359 winkels en huishou­dens: ‘Wij hebben als een gek al ons ijs in vriezers gezet’

Winkels in de Grotestraat en omliggende huishoudens zaten donderdagmiddag bijna een uur zonder stroom. Energiebedrijf Enexis liet via de website weten dat de stroomstoring rond half zes zou zijn opgelost maar het euvel was rond de klok van vier alweer verholpen. De oorzaak van de storing is echter nog onduidelijk.