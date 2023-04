Latenverlichting voor Nijverdalse winkeliers? ‘Wij hebben het zwaar, elke steun is daarom welkom’

Geen kaartje voor de voorstel­ling van je eigen kind, het overkwam 80 ouders in Nijverdal: ‘Onze dochter is in tranen’

Het zal je maar gebeuren: je zoon of dochter staat voor het eerst op de planken, maar als ouder kun je er niet bij zijn omdat de kaartjes al uitverkocht zijn. Het overkwam tientallen ouders in Nijverdal toen ze in de rij stonden om tickets te bemachtigen voor de voorstellingen van Gymsportvereniging Fysion. „We hebben een inschattingsfout gemaakt.”