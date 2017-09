Legende keert terug op Hellendoorn Rally

Op de persconferentie in aanloop naar de Hellendoorn Rally werd gisteravond bekend gemaakt dat Erwin Doctor terugkeert in de rally. Doctor won in 1988, 1989 en 1990 en mag met recht een legende van de Hellendoorn Rally worden genoemd. De Hellendoorn Rally is op vrijdag 15 en zaterdag 16 september.

,,Mensen vanuit het hele land vinden het mooi om Doctor zijn laatste race te zien rijden en dat zal bij ons zijn”, vertelt Berto Plomp, voorzitter van de Hellendoorn Rally. Hij nuanceert het bericht wel enigszins, want het is niet zo dat Doctor een gooi naar de prijzen zal maken. ,,Doctor zal rijden voor de startnummers. Hij rijdt in een zogeheten X-auto. Die auto’s rijden op zo’n zeventig a tachtig procent van de snelheid. Hij is dus geen rijder die meedoet aan het klassement, maar meer een publiekstrekker.”

Burgemeester

Plomp meldde gisteravond nog een ander leuk nieuwtje. Zaterdagochtend zal Anneke Raven, burgemeester van de gemeente Hellendoorn, meerijden met twee proeven. Zij neemt als bijrijder plaats in een X-auto en een gedeelte van het parcours zo vanuit de auto ervaren. Raven zal niet de bijrijder zijn in de X-auto van Erwin Doctor.

Klassementsproeven

In de route van dit jaar zijn twaalf proeven opgenomen met een totale lengte van 171 kilometer. Vrijdagavond zijn de eerste proeven in Notter en Markelo. Zaterdagochtend volgen proeven in Hellendoorn en Den Ham en zaterdagmiddag in Ypelo en op bedrijvenpark Almelo. Alle proeven worden twee keer verreden, waarmee het totaal op twaalf komt. In totaal zijn er vier evenementen georganiseerd. De Rally, de Short-rally, de Historic Rally en de Legend Rally. ,,De Historic rally is een klassement voor de wat oudere auto’s. Zodat zij ook eens een gooi naar het podium kunnen doen. In de Legend Rally is het de bedoeling dat de rijders een gemiddelde snelheid houden en regelmatig rijden”, legt preses Plomp uit.