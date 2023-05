Lichte regen in Hellendoorn

Mysterieu­ze bomentuin op de Eelerberg is eindelijk fatsoen­lijk zichtbaar: ‘We krijgen er geen genoeg van’

Op de Eelerberg achter Hellendoorn, diep verscholen in het bos, ligt al meer dan honderd jaar een verborgen tuin. Door verwaarlozing en wildgroei weet bijna niemand dat deze geheimzinnige naaldboomgaard bestaat. Maar na twee jaar zagen, snoeien en aanplanten is het oude pinetum in ere hersteld. Precies zoals geestelijk vader, ‘professor’ Felix Vening Meinesz ooit voor ogen had.