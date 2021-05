Linde is verbrand en hoe mantaroggen zich wassen - Zeezeilen met Zouterik #8

VIDEO Avonturen­park Hellen­doorn weer een dagje open: ‘Dit is een nationale feestdag voor pretpark­lief­heb­bers!’

10 april HELLENDOORN - „Ja, Tess moet trakteren!” Want dat is de afspraak bij de familie Doeschot: wie gilt in het pretpark moet de anderen trakteren. En ze kon het niet laten, in de Balagos achtbaan. Want het is tè lekker: zonder mondkapje, zonder coronadreiging, weer eens lekker losgaan in een pretpark.