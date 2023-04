LIVE | Stel uit Nijverdal krijgt gelijk van rechter: Staat handelde onrechtmatig jegens slachtoffers toeslagenaffaire

Eindelijk kent Yaike het echte verhaal van haar opa, verzets­strij­der Herman Höften: ‘Er was meer dan alleen die bankroof’

ALMELO - Ze kende hem als de man van de grote bankoverval in de Tweede Wereldoorlog in Almelo. Maar wat Herman Höften verder gedaan heeft als verzetsstrijder in de oorlog, wist zijn kleindochter Yaike van Pluur niet. Vrijdag, in de serie Sporen van de Oorlog van omroep MAX, gaat ze op zoek naar een antwoord. „Ik kan alleen maar hopen dat ik een beetje op hem lijk.”