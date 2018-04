Lokaal en VVD buitenspel gezet in Hellendoorn

CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks onderhandelen om tot een nieuwe coalitie te komen. VVD en Lokaal Hellendoorn staan buitenspel. Lokaal Hellendoorn is ‘verbijsterd, teleurgesteld en boos’. De VVD is, naar eigen zeggen, niet verrast.

De college-onderhandelingen hebben zo een opmerkelijke wending genomen In de gemeente Hellendoorn. Want zowel de grootste partij (Lokaal Hellendoorn, met acht zetels) als de partij die bij de verkiezingen de meeste zetels won (VVD, van een naar drie) zijn door vier andere fracties opzij geschoven.

Macht

Fractievoorzitter Thea ten Have van Lokaal Hellendoorn is daarover ontstemd. „De reden? Het gaat met name het CDA om de macht en de poppetjes. Verdeel en heers, wethouders willen hun posities behouden”, redeneert Ten Have, die al twaalf jaar meeloopt in de Hellendoornse politiek.

Op de vraag of er wellicht sprake is van oud zeer: „We hebben in gesprekken gevraagd of er gevoeligheden lagen, om er over te praten. Daar hebben we geen antwoord op gekregen.”

Verkiezingsuitslag

Het buiten sluiten van Lokaal Hellendoorn en de VVD doet geen recht aan de verkiezingsuitslag, betreurt ze. „Bijna de helft van de kiezers wordt zo genegeerd. Terwijl er nog niet eens over de inhoud is gepraat. Ik schaam me er voor dat het zo gaat in de Hellendoornse politiek en kan het de mensen niet uitleggen. Je kunt je afvragen of verkiezingen in Hellendoorn nog wel zin hebben’’, aldus Ten Have.

De ingeschakelde verkenner Richard Benneker heeft zijn opdracht terug gegeven. Maar daarmee is de kous nog niet af voor Lokaal Hellendoorn. „We gaan professor Elzinga (hoogleraar staatsrecht) advies vragen over de handelswijze van partijen en de gevolgen. Dit zal de politieke verhoudingen op scherp zetten’’, voorziet Ten Have. VVD-fractievoorzitter Winnie Müller laat weten nog niet uitgebreid op de zaak te willen in gaan. „Ik zag het aankomen. Later komen we met een verklaring”, is het enige wat hij zegt.

Democratie

CDA-fractievoorzitter Anchela Mak werpt de aantijgingen door Lokaal Hellendoorn verre van zich. „Er is geen sprake van machtspolitiek. Ik zie hier democratie. Partijen hebben hun voorkeursvariant aangegeven en komen nu bij elkaar om verder te praten. Wat is daar mis mee?”