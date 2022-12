Lokaal Hellendoorn geeft eindelijk teken van leven: ‘We blijven achter coalitie en coalitieakkoord staan’

Nadat de bom was gebarsten en de leegloop van de fractie begon, liet Lokaal Hellendoorn ruim twee weken niets meer van zich horen. Deze zelf opgelegde mediastilte kwam de grootste partij in de Hellendoornse raad op zware kritiek te staan. Zeker ook van VVD en GroenLinks, die zich moedeloos afvroegen of Lokaal Hellendoorn nog wel een ‘betrouwbare coalitiegenoot’ was.

Rookwolken opgetrokken

Maar vrijdagmiddag rond vijf uur stuurde de partij ineens een persbericht rond om te melden dat de rookwolken in de fractie inmiddels wat waren opgetrokken en de zwaar gehavende partij nog steeds achter de coalitie en het coalitieprogramma staat.

Voor het eerst trekt Lokaal Hellendoorn ook enigszins het boetekleed aan door nu te erkennen dat het verkrijgen van een absolute meerderheid na de verkiezingen ‘ingewikkeld’ was en het ‘veranderen van een vaste oppositie- naar een bestuurderspartij niet vanzelf gaat’.

„We moesten wennen aan onze nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en het is spijtig dat beide wethouders, de fractievoorzitter en vertrokken fractieleden voortijdig uit dit veranderingsproces zijn gestapt”, laat de partij weten en erkent dat dit de fractie en het bestuur ‘niet in de koude kleren is gaan zitten’.

Onduidelijkheid blijft

Het nogal algemene persberichtje is opgesteld namens het partijbestuur en de ‘overgebleven raadsleden’, maar onduidelijk blijft om hoeveel raadsleden het precies gaat en of de leegloop de laatste dagen wellicht nog groter is geworden. Evenmin wordt duidelijk wie de nieuwe politieke leider van de partij is. Lokaal Hellendoorn schrijft zich ‘grote zorgen te maken over belangrijke kwesties’ nu deze partij ‘de meerderheid in de raad’ heeft verloren. Daarmee lijken de lokalo's impliciet aan te geven te verwachten dat de opgestapte raadsleden Anja Wolterink en Martien Versmissen hun zetels evenmin gaan teruggeven aan Lokaal Hellendoorn.