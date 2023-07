Lokaal Hellendoorn verwacht ‘positieve uitkomst’ van gesprekken met CDA, maar of die er ook komt?

indebuurt.nl Lekker plonsen in natuurwa­ter: op deze plekken rond Almelo kan dat veilig

Of je nu alleen met je voetjes in het water wil, of juist een bommetje wilt maken: op ’t Grasbroek bij Bornerbroek en bij Het Lageveld bij Wierden kan dat! Hoe staat het op dit moment met de kwaliteit van het water?