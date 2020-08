‘Lugubere’ tattoo van Marely (48) heeft bijzondere boodschap: ‘Deze is voor alle zogenaamd moeilijke kinderen’

,,Voordat ik de shop had – mijn man tatoeëert, ik doe piercings – was ik heel lang maatschappelijk werker. Ik werkte met zogenaamd ‘moeilijke’ kinderen. Ik heb veel schrijnende gevallen gezien. Kinderen met problemen, waar ze meestal niks aan kunnen doen. Die zijn allemaal thuis begonnen. Stuk voor stuk hebben ze me heel erg geraakt. Deze tattoo is voor al die kinderen.’’



,,Het meisje heeft een bloedend hart vast. Ja, dat is best een beetje luguber. Ze heeft het hart van iemand gestolen, in de hoop dat ze daarmee wel goed genoeg is. Kinderen doen altijd zo hun best door hun ouders geliefd te worden. Maar die vlieger gaat helaas niet altijd op.’’