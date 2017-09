Man uit Hellendoorn met vinger in zaagmachine

Joanne (30) uit Nijverdal in tranen na diefstal scooter overleden vriend

11:44 Joanne Brandriet (30) uit Nijverdal is ten einde raad. Haar scooter is gestolen. Of beter gezegd: de scooter van haar overleden vriend Kay Roelofs. ,,De dief heeft mijn herinnering weggenomen, plus mijn onafhankelijkheid."