Massale belangstelling voor wonen in Hellendoorn-Noord: ‘Hier zijn geen starters, want heb je die prijzen gezien?’

Die Grenze, SoLow en nu ook Prijsmep­per: ‘chique’ Galerij in Almelo is nu het domein van prijsvech­ters, en dat vindt niemand erg

ALMELO - Het is qua uitstraling en architectuur al 30 jaar een pronkende promenade die het stadshart allure geeft. Maar het winkelbestand verandert mee met de tijd. Ook outletstores en voordeelshops voelen zich thuis in De Galerij. Na Die Grenze en SoLow maakt Prijsmepper de koopjeshoek in deze passage in maart compleet. „We versterken elkaar.”

