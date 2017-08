Meer naamsbekendheid nodig voor jeugdronde Sallands Mooiste

John Verwaarst: ,,Vorig jaar wilden we eigenlijk al een fietsweekend van Sallands Mooiste maken. We hebben ons toen vooral gefocust op de Dikke Bandenrace, maar we wilden ook een jeugdronde met diverse categorieën. Maar de kalender van de KNWU, waar je de wedstrijden officieel indient, was vol. In Gramsbergen vond diezelfde dag al een Jeugdronde plaats. Dit jaar hebben ze die jeugdronde opgegeven en hebben we ons meteen op de kalender aangemeld."