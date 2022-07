Meer zekerheid voor Overijsselse herders: provincie belooft nieuwe subsidie

Waarom de Tweede Heide in Rijssen nog steeds kaal is

RIJSSEN - Wie wandelt over de Tweede Heide in Rijssen ziet een dor en droog landschap. Volgens Jan Vincent van het groenbeheer bij de gemeente Rijssen-Holten is het een kwestie van geduld. De paarse nazomers komen er heus. Maar dit jaar? Dat is toch echt te vroeg.

23 juni