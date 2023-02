Mevy (18) uit Hellendoorn oefent voor finale Miss Beauty Overijssel: ‘Ik kan rennen op hakken van 13 centimeter’

vijf vragen aanDe achttienjarige Mevy Lumamuly wist een plekje in de finale van Miss Beauty Overijssel te bemachtigen. De Hellendoornse is volop bezig met het voorbereiden op de grote finale op 19 maart. Dit doet ze onder andere door catwalktrainingen, bezig zijn met social media en door zich in te zetten voor goede doelen.

Hoe ben je in de finale van Miss Beauty terecht gekomen?

„Dat is heel grappig, mijn vriendinnen hebben me namelijk opgegeven. Ik wist er niks van, tot ik opeens een mail van Miss Teen kreeg, de wedstrijd voor meiden onder de achttien. Ik dacht: huh, wat is dit? Ik appte mijn vriendinnen en toen bleek dat zij me hadden opgegeven. Het leek me direct heel leuk. Ik weet niet of ik me zelf had durven aanmelden, maar het past wel bij me. Wanneer je hieraan meedoet krijg je de kans om een positieve boodschap te verspreiden en om je in te zetten voor het goede doel.”

Wat wil je bereiken met deze wedstrijd?

„Het is mijn doel om meer zelfvertrouwen te krijgen en te stralen op het podium. Verder hoopte ik dat ik veel nieuwe mensen zou leren kennen en dat is zeker gelukt. Ik heb echt een band met de andere meiden opgebouwd. Natuurlijk zou ik het geweldig vinden om te winnen, maar dat is voor mij niet het allerbelangrijkste. Als ik niet win, maar wel een voorbeeld heb kunnen zijn voor anderen ben ik al tevreden.”

Hoe bereid je je voor op de finale?

„Sommige kandidaten hebben al meer ervaring met catwalk lopen en fotoshoots. Ik moet extra mijn best doen om dat te leren. Daarom oefen ik nu thuis om op hakken van dertien centimeter hoog te lopen. Dat was wel even wennen, maar inmiddels kan ik er zelfs op rennen. Mijn vriendinnen helpen me hiermee. Ze geven feedback op mijn catwalkloop en helpen me met foto's maken voor Instagram. Zo kan ik oefenen met poseren.”

Voor welke goede doelen zet je je in?

„Met Miss Beauty Overijssel zetten we ons in voor LINDA.foundation, een initiatief van Linda de Mol om kansarme kinderen en gezinnen te steunen. Een heel mooi doel dus. Wij mogen daarvoor acties bedenken en uitvoeren om geld in te zamelen. Verder ga ik langs de deuren voor Amnesty International, Unicef en de Hartstichting. Ik vind het heel belangrijk om me in te zetten voor mensen die het minder goed hebben.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

„Ik ben heel benieuwd naar de modellenwereld. Het lijkt me leuk om vaker fotoshoots te doen, maar ook de rol van catwalkmodel spreekt mij aan. We kregen vanuit Miss Beauty social media training. Daar zou ik ook meer mee willen doen. Ik hoop dat ik kan laten zien dat je altijd jezelf mag zijn. Je hoeft niet een perfect poppetje te zijn, het gaat om wie je zelf bent.”

De finale van Miss Beauty of Overijssel 2023 is 19 maart in het theater De Voorveghter in Hardenberg.

Volledig scherm © Bert Kamp Reggestreekfotografie