Mevy (18) wint de Miss Teen of Overijssel-verkiezing: 'Het is geen ordinaire vleeskeuring’

CRT Raalte haalt een van de grootste landelijke BMX-wedstrij­den binnen: ‘Ongeloof­lij­ke blijdschap’

De vernieuwing van de BMX-baan van CRT Raalte blijft zich uitbetalen. Nadat eerder vorig jaar al twee grote wedstrijden naar Raalte kwamen, hengelt de BMX-vereniging nu het NK Clubteams binnen. Deze zondag al staan honderden rijders aan de start. Het is voor het eerst in het 40-jarig bestaan van de vereniging dat zo’n grote wedstrijd in Raalte plaatsvindt. ,,Internationale wedstrijden in Raalte? Dat kan qua ruimte, maar alles stap voor stap.’’