Minder woningen gebouwd in Hellendoorn

Loeiende airco zorgt voor buurtalarm bij nieuwe Almelose brandweer­ka­zer­ne: ‘Veel te veel herrie’

De Almelose brandweer is apetrots op de gloednieuwe kazerne en besteedt daar deze week uitgebreid aandacht aan met een officiële opening op vrijdag en een open dag op zaterdag. Maar er hangt een schaduw over ‘de feestweek’. Want de buurt is het geloei en geblaas van de luchtmachine op het kazernedak nu al spuugzat. De klachtenprocedures lopen. „Vooral in de avonduren is de overlast groot.”