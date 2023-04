Moet Nijverdal een monument krijgen ter ere van de textielarbeider? ‘Ik snap werkelijk niet dat dit nog steeds niet is gebeurd’

met video Voor het laatst een enorm paasvuur in Espelo? 'Alles is anders toch? Ik geloof er niks van dat dit kan blijven’

Vandaag won de Paasboake in Espelo de prijs van de ‘mooiste’ boake. Het is een wat bittere winst, voor het dorp en de bouwers. Zij wilden de ‘grootste’. Maar de bezoekers vinden de sfeer er niet minder om. De angst is vooral dat dit de laatste keer is.