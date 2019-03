Monstertocht op de mountainbike in Haarle: 200 kilometer afzien in de modder

Onno Houwer, fysiotherapeut in Apeldoorn en MTB-trainer.

Calorieën

,,Ik heb net zelf een wedstrijd van 75 kilometer achter de rug en dat was al pittig. Ik verbrandde 2100 kilocalorieën, dat is wat je op een normale dag juist tot je neemt. Moet je bedenken wat je tijdens een race van 200 kilometer verbrandt….’’ Houwer wil met het voorbeeld maar zeggen dat een monstertocht de rijders niet in de koude kleren gaat zitten. ,,Het is wel afhankelijk van welk vermogen je trapt, wat je inspanning is natuurlijk. Als je een laag tempo aanhoudt, kost dat minder energie. Maar ongetraind aan zo’n wedstrijd beginnen raad ik niet aan. Het is wel heftig.’’

Volledig scherm Onno Houwer, fysiotherapeut bij Houwer en Ruijsch en MTB-trainer. © Walter van Zoeren

Mindset

Niet alleen lichamelijk is de afstand een flinke inspanning, maar ook mentaal, weet Houwer. ,,Je mindset moet goed zijn. Als je na 100 kilometer al flink moe bent, is het lastig om toch door te gaan. Dan moet je vooral tussen de oren sterk zijn. Lichamelijk moet je je lichaam goed verzorgen. Het is een ware uitputtingsslag en een aanslag op je spiersysteem. Voeding is dan ook heel belangrijk, vooraf maar ook tijdens de race. Ook aanvullen van mineralen als natrium en kalium zijn belangrijk. Dus dorstlessers en energiedranken. De meeste rijders zullen een hartslagmeter of vermogensmeter gebruiken. Die weten in welke zones ze moeten blijven om de inspanning langer vol te houden. Meestal zijn de hartslagzones in drieën verdeeld. Bij langere afstanden blijf je doorgaans in de twee laagste zones anders verzuur je te snel en dat kom je niet altijd te boven tijdens de wedstrijd. Het is vooral meten, meten, meten dus. Al komen de ervaren wedstrijdrijders ook op gevoel een heel eind.

Volledig scherm MTB Monstertocht Haarle 2017 © Dutch Masters MTB

Jan Besten, organisatie SaMo (‘Sallands Mooiste) van de Dutch Masters of MTB.

1000 deelnemers

,,Het is de derde editie en het lijkt weer een zware, maar mooie wedstrijd te worden’’, zegt Jan Besten van SaMo, de organisator van de monstertocht. ,,In het eerste jaar was het ook heel erg nat, vorig jaar was het vooral koud maar waren de paden best goed te berijden. Nu zal het zwaarder zijn met al die modder. Al valt het nog steeds mee in de bossen.’’ Tweehonderd kilometer door zes gemeenten in de buurt van de Sallandse Heuvelrug. ,,Mooier vind je ze bijna niet’’, oordeelt Besten. ,,We hebben het maximaal aantal deelnemers al gehaald, duizend mountainbikers verschijnen aan de start zondag. Die gaan we in vier groepen van 250 renners laten starten, steeds vijf minuten na elkaar. Theo de Rooij geeft het startschot. Dat wordt mooi, om 06.00 uur in de ochtend, dan zie je nog van die slierten met lampjes voorbijkomen.’’

Volledig scherm MTB Monstertocht Haarle 2018 © Zwier Images

Persoonlijke prestaties

,,Natuurlijk is het een wedstrijd voor de toppers, maar het gros van de deelnemers doet het om zichzelf iets te bewijzen. De 200 kilometer uitrijden is dan de prestatie, dat is iets persoonlijks. Het lijkt steeds populairder te worden, want steeds meer rijders gaan zo’n monstertocht aan’’, merkt Besten. ,,Het is een geweldige uitdaging, al zijn er meerdere verzorgingsplekken ingericht. Halverwege kunnen deelnemers zelfs droge kleding krijgen, naast warme versnaperingen. Want met dit weer zien ze er dan niet echt meer uit. Al rijden de wedstrijdrijders op die plekken vaak snel door.’’

Volledig scherm MTB Monstertocht Haarle 2018 © Zwier Images

Volledig scherm De route van de MTB Monstertocht in Haarle. © eigen foto

200 kilometer

Tweehonderd kilometer in één parcours. ,,Waar we de verharde wegen zo veel mogelijk proberen te vermijden. En we hebben hier alles. Hoogte, bossen, landerijen. We komen zelfs over privéterreinen waar je normaal gesproken niet mag komen. Door zeven mountainbiketochten aan elkaar te rijgen, hebben we een prachtig parcours weten te maken.’’

Volledig scherm MTB Monstertocht Haarle 2017 © Dutch Masters MTB

175 Vrijwilligers

Honderdvijfenzeventig vrijwilligers worden dit weekend ingezet. ,,Parkeerwachters, verkeersregelaars, verzorgingsposten, mensen langs het parcours en bij de startvakken, vrijwilligers die lunchpakketten maken, we hebben ze allemaal keihard nodig. Zonder die hulp kun je zo’n evenement niet waarmaken. Dan zie je dat dit een heel grote gemeenschap is, want ze zijn er wel mooi bij allemaal. Dan zie je toch dat mensen trots op hun regio zijn, want iedereen werkt graag mee.’’

Volledig scherm MTB Monstertocht in Haarle 2017. © Annauf.nl

Verantwoordelijkheid

Het is voor de organisatie nagenoeg onmogelijk om iedere deelnemer vooraf te controleren op geschiktheid. Besten: ,,Ze moeten wel hun ervaring vooraf aangeven, maar het is lastig te controleren. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van de rijders zelf. Het is geen kleinigheid natuurlijk, deze race. Maar we hebben veel EHBO’ers langs het parcours en er rijden motorrijders mee om de boel in de gaten te houden. Je hebt altijd wel wat mensen die na 100 kilometer afstappen, dat is ook geen probleem. Het is echt een mentale strijd. Ben je helemaal kapot halverwege, stap je dan weer op? Vorig jaar kwam de laatste rijden om iets over 20.00 uur binnen. En we hebben een lantaarnrijder aan de staart van de wedstrijd meerijden. Zo weten we dat er niemand meer op het parcours is. De snelste rijders doen er iets meer dan zeven uur over. De winnaar van vorig jaar klokte 7,16 uur, maar toen was het veel minder nat dan het nu is.’’

Tips van sportarts Sanne Hesselink: