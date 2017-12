Motorrijder overleden bij ongeval in Hellendoorn

Brand op zolder van woonboerderij bij Haarle

2 december In een woning aan de Vagevuurseweg in Haarle is zaterdagavond iets na 21.30 uur een brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een schoorsteen van de woonboerderij, waar een rieten dak bovenop zit. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse.