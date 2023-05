Nederlandse Staat niet in hoger beroep tegen vonnis over toeslagenschandaal van Nijverdals stel

Niemand weet iets van groot drugslab in Den Ham, OM eist 7 jaar cel tegen ontkennen­de Brabantse ‘kok’

Een 41-jarige man uit Brabant had volgens het Openbaar Ministerie een belangrijke rol in grote drugslabs in Den Ham en Heerlen. In Den Ham is voor ruim 340.000 euro aan amfetamine gemaakt. Het OM eiste zeven jaar celstraf. De Brabander ontkende alles.