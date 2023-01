Neergestorte piloot Ron (21) laat Nijverdalse André niet meer los: ‘Piepjong en dan vlieg je al op D-Day’

Eens een Tukker... Hellen­doorn­se Mariska strijkt na zeilreis om de wereld neer op Texel: ‘Elke reis is een zoektocht naar jezelf’

Ze zwemt elke dag even in zee. Voor Mariska Woertman (50) uit Hellendoorn is het de ideale herinnering aan de reis om de wereld die ze in vijftig maanden maakte met haar eigen zeilboot. Nu woont ze op Texel. „De enige plek waar je echt vrij kunt zijn, is het water.”

9:00