Nieuwe trainer voor Hulzense Boys

Slechts vier Overijssel­se vakantie­par­ken zijn actief bezig met duurzaam­heid: ‘Als we kunnen verduurza­men, doen we het’

ENTER/HAARLE/HOLTEN/SIBCULO - Maar vier vakantieparken in Overijssel zetten zich extra in voor het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van de website Bungalowparkoverzicht.nl. De parken uit Enter, Haarle, Holten en Sibculo scoren goed op punten als duurzaam inkopen, afvalscheiding en energie. Zij beschikken dan ook allemaal over een zogenoemd Green Key-certificaat.

3 januari