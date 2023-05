Nijverdal opgeschrikt door dertien autokraken en twee inbraken: ‘Hij had het voorzien op de horloges’

interactieve kaart Inwoners zelf laten beslissen of niet? Dit wil jouw gemeente dat jij doet met omgekeerde vlag

Blijft jouw vlag omgekeerd, of hang je ’m goed? Vanaf 18.00 uur mag de Nederlandse driekleur halfstok en herdenken we oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen in de Tweede wereldoorlog of daarna. Sommige gemeenten in Twente roepen inwoners op de vlag goed te hangen. Bekijk hier wat jouw gemeente doet.