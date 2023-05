Nijverdallers stelen show met eigen replica van Benz Victoria 1894: ‘Met zoveel mogelijk blinkend messing om beter op te vallen’

met video Enschedese vader en zoon hebben met afritsbare sneaker een primeur: ‘Mijn vrouw hoeft niet meer met 40 paar schoenen op reis’

Ritzz&match: in een handomdraai laten Ben en Julian Weber schoenen van kleur verschieten. Vader en zoon uit Enschede hebben een afritsbare sneaker bedacht die zaterdagavond was te zien in ‘Wat een uitvinding!’, met presentator Gordon op SBS6 „Het zou kicken zijn als de hele stad straks op onze schoenen loopt.”