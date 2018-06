Nijverdalse na heftig ongeluk op N35: ‘Ik leef en heb mijn stem nog’

Bijna alles van het ongeluk weet ze nog, zangeres Annet Nikamp (48) raakte op 2 januari zwaargewond op de N35. „Ik zat in de auto en zag mijn tegenligger langzaam schuin op me af komen. Rechts was een vangrail, ik kon geen kant op.” Nikamp kan het gevoel moeilijk omschrijven. „Ik dacht gebeurt mij dit echt? Het was heel akelig.” Precies op het moment dat de auto’s op elkaar botsten, hield de vangrail aan de rechterkant op. De auto van de zangeres tolde het gras op en miste wonder boven wonder de bomen langs de kant.

Draaiende motor

Omstanders kwamen naar haar toegesneld. „Ik heb zelf de gordel opengeklikt, ik wilde die auto uit.” Samen met een omstander was ze in staat de nog draaiende motor uit te zetten. „Ik viel een paar keer weg en was heel benauwd. Er werd mij verteld dat ik rustig moest blijven ademen. Ik had zelf de drang om wakker te blijven.” Nikamp weet zich te herinneren dat alle ruiten van haar auto gesprongen waren. „Ik had overal flinterdunne splinters in mijn gezicht, mijn mond zat vol glas. Het voelde alsof ik zweefde tussen bewusteloosheid en bij bewust zijn.”

Met helikopter

'Ik ben vooral de hulpverleners heel dankbaar dat we zo goed opgevangen zijn. Dat is echt een geoliede machine' © News United/Bert Kamp Uiteindelijk werd de Nijverdalse met een traumahelikopter naar het MST in Enschede gebracht. „De brandweer heeft me uit de auto geholpen, dat deed zo ongelooflijk veel pijn. Ik heb hele akelige gillende geluiden gemaakt. In de helikopter ben ik platgespoten, waardoor ik ging hallucineren. Ik zag allemaal rare kleuren en vroeg me af of ik dood was."

Botbreuken

In het ziekenhuis bleek dat ze een open botbreuk had aan het scheenbeen. Haar kuitbeen was doormidden. Tien ribben waren op dertien plaatsen gebroken, waar ze een klaplong aan overhield. „Toen ik wakker werd, leek het alsof mijn voet eraf was”, aldus Nikamp. Opereren was onmogelijk vanwege gevaar voor infecties, dus werd er gekozen voor externe fixatie met een stalen constructie. „Het was net niet verbrijzeld, ik heb walgelijk veel pijn gehad.”

Drieënhalve week lag ze in het ziekenhuis, Nikamp was vooral gefrustreerd en boos. „Mijn leven lag totaal in de kreukels, na tien jaar ploeteren voor mijn carrière had ik eindelijk veel boekingen. Dan is alles ineens weg. Ik moest overal hulp voor vragen, op mijn manier kon ik niks. Ik was een uur bezig om naar het toilet te gaan. Iedereen zei dat ik geluk had gehad, maar dat kwartje viel pas veel later.” Haar tegenligger, een 39-jarige man uit Amsterdam, overleefde het ongeval namelijk niet. Waardoor de man op de verkeerde weghelft terecht kwam, is niet bekend. „Ik was op de verkeerde plek op het verkeerde moment, gewoon heel veel pech.”

Annet Nikamp stond afgelopen weekeinde voor het eerst weer op het podium. © redactie

Revalideren

Na de opname in het ziekenhuis vertrok Nikamp naar zorglocatie Krönnenzommer in Hellendoorn. „Daar was ik verreweg de jongste, je leert daar veel mensen kennen met hersenaandoeningen of die aan de chemo’s zitten. Na een maand of drie viel het kwartje. Ik heb een paar weken alleen maar gehuild.” Hoewel ze psychische hulp eerder afsloeg, durfde ze nu toe te geven dat het ongeluk voor een trauma had gezorgd. „Verwerking is veel meer dan alleen maar vertellen wat er gebeurd is.”

„Het wordt nooit meer zoals het was, maar ik wil alles eruit halen wat erin zit. Niets gaat vanzelf, in mijn hoofd wil ik honderd dingen.” Sinds afgelopen weekend is Nikamp weer bij haar man, zoon en dochter in Nijverdal. „We zijn echt een team met z’n vieren. Het was niet alleen voor mij, maar ook voor hen heel zwaar. Ik ben vijf maanden weggeweest, we moeten nu weer aan elkaar wennen en balans vinden. Ik realiseer mij nu heel goed dat ik veel beschermengeltjes op mijn schouder heb gehad. Ik zat zo klem in die auto, het is een wonder dat ik er nog ben. Ik ben vooral de hulpverleners heel dankbaar dat we zo goed opgevangen zijn. Dat is echt een geoliede machine.”

Positief

Ondanks de lange weg die ze nog te gaan heeft, probeert Nikamp de lichtpunten te zien. Afgelopen weekend was zeker zo’n lichtpunt. Ze vulde het voorprogramma van de Italiaanse coverband The Great Queen Rats. De zangeres mocht de twee finalenummers meedoen. „Dat was onvergetelijk. Als ik zing gebeurt er iets in mij. Afgelopen weekend realiseerde ik mij dat ze je in een rolstoel ook accepteren.” Ze weet nog niet hoe ze op het podium verschijnt, maar vanaf augustus is de zangeres weer te boeken. „Ik leef nog en gelukkig heb ik mijn stem nog.”