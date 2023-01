NKC’51 op zoek naar andere coach

In deze Twentse nieuwbouw­wijk woon je tussen de vleermui­zen: ‘Eng? Nee joh, ze zijn juist heel handig’

HELLENDOORN - Aan de gevels van tientallen nieuwbouwhuizen in Hellendoorn worden verplicht vier vleermuiskasten gehangen. Gaat wonen tussen de beschermde vleermuizen niet ten koste van je woongenot? Of is het alleen maar een fabeltje dat vleermuizen in je haren vliegen?

23 januari