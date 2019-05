Nog geen plannen voor Hemelvaart? Dit zijn de negen leukste evenementen in de regio

Genieten van historische schepen of vroeg opstaan om te gaan Dauwtrappen? Op Hemelvaartsdag is weer veel te doen in deze regio. Wij hebben een paar leuke activiteiten op een rijtje gezet. Er is vooral veel buiten te doen, maar gelukkig blijft het bijna de hele dag droog.

Skiwfietstocht Bathmen

Geen zin om stil te zitten? Dan is het wellicht een idee om mee te doen aan de skiwfietstocht in Bathmen. Duizenden fietsers kijken in en in de omgeving van Bathmen naar skiws, dit is een dialectwoord voor vogelverschrikkers. Tickets zijn te koop bij het startpunt van Het Cultuurhuis Braakhekke vanaf 11.00 uur.

Zwartsluis onder Zeil

Zwartsluis opent de sluisdeuren voor ronde- en platbodemjachten bij het tweejaarlijkse evenement Zwartsluis onder Zeil. Mensen die op Hemelvaartsdag niet naar Zwartsluis kunnen komen, hebben geluk. De schepen vertrekken aanstaande zondag om 12.00 uur, dus vrijdag, zaterdag en zondag zijn er ook tal van activiteiten in de havenplaats.

Zwartsluis onder Zeil is de tweejaarlijkse tegenhanger van de Nationale Sleepbootdagen. © Pedro Sluiter Foto

Zeepkistenrace Festival Apeldoorn

Wie gaat het snelst in zijn of haar zeepkist de heuvel af? Deze vraag staat centraal bij de 10e editie van het Zeepkistenrace Festival in het Apeldoornse sportpark Orderbos Apeldoorn. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen.

Hemelvaartsmarkt ’t Harde

Koopjes scoren kan in ’t Harde bij de grootste vlooienmarkt van de Veluwe. De markt is elk jaar in de buitenlucht op en rondom het sportpark van SV ’t Harde en wordt georganiseerd door Supportersvereniging Groen-Wit. De entree bedraagt 2 euro en de markt is van 8.00 tot 17.00 uur.

Zwolle Unlimited

Vanaf 30 mei zijn de kades van Zwolle verlicht in sprookjesachtige kleuren en kan genoten worden van verhalen, (straat)theater en wonderschone muziek. Het feest barst los op donderdag om 15.00 uur met enkele optredens en gaat door tot zondag 2 juni 21.00 uur.

JP van de Kamp houdt in 2017 een vuurshow op het broerenkerkplein bij Zwolle Unlimited. © Alex Mulder

Festival in de Rimboe

Het bos in Ermelo wordt vanaf 13.00 uur omgetoverd tot festivalterrein. Zowel bekende bands als opkomende artiesten zijn te zien. Dit festival is helemaal gratis én milieubewust. Dorstige bezoekers moeten eenmalig een beker voor een muntje kopen die dan de hele dag gebruikt moet worden.

Deventer zomerkermis

Op de stadspleinen begint op Hemelvaartsdag de jaarlijkse kermis. Vanaf 13.00 uur tot middernacht kan de adrenaline door je lijf gieren in of bij een van de ruim 75 attracties. De attracties staan in de Deventer binnenstad op De Nieuwe Markt, Grote Kerkhof en Brink.

Dauwpop in Hellendoorn

Dauwpop is het grootste festival op Hemelvaartsdag in onze regio. Kaartjes zijn er niet meer, de 25ste editie van het Hellendoornse festival is met 15.000 verkochte tickets stijf uitverkocht. Artiesten als Nothing But Thieves en Kaiser Chiefs maken hun opwachting.

Nationale Stoomtreindag