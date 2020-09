Noodkreet over acute woningnood Haarle blijkt gehoord: ‘Vaart zit er nu goed in’

Video Toch nog hoog bezoek: burgemees­ter met taart en bloemen naar Geja uit Haarle tijdens lintjesre­gen

24 april Het regent lintjes vandaag. Niet op de gebruikelijke manier, maar veelal telefonisch of via beeldbellen. In de gemeente Hellendoorn is een uitzondering gemaakt. Twee inwoners kregen hoog bezoek van burgemeester Anneke Raven. Wel op gepaste afstand en communiceren via de telefoon, in verband met het coronavirus. ,,Bij zo’n unieke gelegenheid wilden toch graag bij mensen langs, en dan is dit een goede oplossing.”