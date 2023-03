Normale dag verandert in drama: dodelijk ongeluk bij metaalbedrijf Nijverdal ‘enorme schok’

Almelose boekhou­ders zijn er uit voor 2022: Er is dik 26 miljoen over

Goed nieuws uit Almelo. De gemeente heeft vorig jaar 26,4 miljoen euro overgehouden. Wethouder Arjen Maathuis is er uiteraard blij mee maar wil niet te hard juichen. „Het is een mooi extra buffertje maar voor de periode na 2026 is er nog steeds een structureel gat. En daar zullen we het toch over moeten hebben.”