Onderwijsminister Wiersma last een haan bij Brink Staalbouw in Nijverdal en hoort wat er schort aan het vmbo-onderwijs

Voetbal­lers Heracles en Den Bosch met baby’s en peuters het veld op: „Voor herhaling vatbaar”

Kinderen moeten zo jong mogelijk de sfeer in het stadion snuiven, want dan verzekert een club zich van aanhang voor de toekomst. Dat is de overtuiging van Suus Haenen en Lisa Ainsley. Zij kregen het voor elkaar dat de spelers van Heracles en FC Den Bosch zondag met andermans baby’s op de arm en kleintjes aan de hand het veld in het Almelose stadion op liepen.