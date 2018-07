Ook mascottes Bultje en Baba krijgen vanwege hitte (een beetje) rust

De verzengende hitte in deze regio raakt iedereen, maar sommigen net een beetje meer. Mascottes op attractieparken zijn bijvoorbeeld niet te benijden. Wel krijgen Bultje en Baba een beetje extra rust.

Eerder deze week werd bekend dat Twekky (mascotte van De Waarbeek) een paar dagen binnen mocht blijven omdat het te warm is. In een beren- of konijnenpak kunnen de temperaturen razendsnel oplopen en is het flink zweten geblazen.

Ga er ook maar aanstaan, met 35 graden in de huid van een knuffelkonijn kruipen. Het klinkt vooraf als een leuk vakantiebaantje, in de praktijk zal het zwaar genoeg zijn.

Bultje, de mascotte van Beerze Bulten, draait deze week een aangepast schema. Het konijn doet de theatershows nog in afgeslankte vorm. In het park verschijnt hij af en toe nog even kort.

Dubbele dienst

Het vrolijke konijn heeft woensdag wel een dubbel zware dag, aangezien hij ook mascotte is van Heracles dat een thuisduel speelt. Gelukkig zijn er meerdere Bultjes, verklapt een medewerker van het park.

Extra koeling Baba

Baba Boemba, de mascotte van Avonturenpark Hellendoorn, krijgt op deze zomerse dagen ook wat extra koeling in zijn dikke pak. De karakteristieke knuffelbeer van het park is vanwege de tropische zomer iets minder lang op het terrein te vinden, zodat hij even op adem kan komen.