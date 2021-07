Ook zeilers worden zeeziek | Zeezeilen met Zouterik #19

Video Boom waait om in Haarle en valt op vrachtwa­gen, chauffeur komt met de schrik vrij

4 mei Aan de Eekteweg in Haarle is vanavond een omgewaaide boom hard op een vrachtwagen terechtgekomen. De chauffeur is desondanks ongedeerd, maar de vrachtwagen heeft forse schade. De weg is afgesloten voor verkeer.