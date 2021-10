Oppositie lijnrecht tegenover coalitie rond veilige oversteek over N35 in Haarle en Nijverdal: ‘Historische fout’

Twee fietsloopbruggen over de N35, in Haarle en Nijverdal, zijn definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Hellendoorn. Maar het laatste woord is nog niet gezegd over dit plan. Dinsdagavond stonden de oppositiepartijen lijnrecht tegenover de coalitie in de Hellendoornse raad over de keuze voor deze maatregelen. ,,Het is een project van luchtfietserij’’, zegt VVD-raadslid Winnie Müller.