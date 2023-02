Oproep aan Hellendoorn: ‘Ga zelf op zoek naar locaties windmolens, voor Overijssel dat doet’

Twente worstelt momenteel met de zogenaamde Regionale Energie Strategie. In dat lijvige pakket staan allerlei maatregelen om de regio en met name de energievoorziening duurzamer te maken. Zo is er in vermeld welke rol zonne- en windenergie in de toekomst moeten spelen. Maar de provincie Overijssel is niet tevreden met de plannen. Twentse gemeenten doen volgens Overijssel niet genoeg. Zeker niet als het op initiatieven voor windturbines aankomt.