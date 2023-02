Paal in je chassis: de paalsoap nabij Wierden en Nijverdal gaat nog even door

80-jarige Hammenaar draait door, slaat zijn schoonzus in elkaar en kijkt nu tegen gevangenis­straf aan

Zijn schoonzus in elkaar beuken, het had niet mogen gebeuren, dat wilde hij wel kwijt. Maar het was hún schuld. „Ik wil alle schade wel betalen en dan is het klaar”, aldus O. uit Den Ham in de rechtszaal vrijdag. Aan het einde van de zaak zei de rechter het nog eens klip en klaar. „Meneer O., de officier wil dat u de gevangenis in gaat”. Waarop deze antwoordde: „De gevangenis? Dan goak kapot.”