Paal in je chassis: de paalsoap tussen Wierden en Nijverdal gaat nog even door

De wegafsluiting tussen Wierden en Nijverdal is aangelegd om sluipverkeer tegen te gaan. Talloze automobilisten kiezen elke ochtend voor de B-weg naast de N35, omdat er tijdens de spits vrijwel altijd een lange file staat op de hoofdweg. Die bestuurders rijden meestal veel harder dan de toegestane 60 kilometer per uur. Tot grote ergernis van aanwonenden en fietsers. De inzinkbare paal met stoplicht moet dat allemaal tegengaan. Tussen 7.00 en 9.00 uur kan er maar één auto per 2 minuten passeren.

Althans...

Onderweg

Inmiddels is een technisch bedrijf onderweg naar de parallelweg om de problemen met de signalering te fixen. Of dat vandaag of vóór morgenochtend nog gaat lukken is onduidelijk. Voordeel is dat de monteurs even de tijd hebben, omdat het systeem alleen tijdens de ochtendspits werkt. Bovendien is het voorjaarsvakantie, waardoor het nu wat minder druk is op de N35.