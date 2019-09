Pakket aan maatregelen voor gevaarlijke oversteek N35 Haarle maakt niemand blij

Niemand echt tevreden

De maatregelen worden in 2020 uitgevoerd en de kosten, tussen de 250.000 en 350.000 euro, blijven binnen het budget. Maar eigenlijk stemt niemand dit echt tevreden. In verband met de privacy is het nog maar de vraag of het Openbaar Ministerie toestemming geeft voor het plaatsen van camera’s op deze plek. Sommige partijen noemen de maatregelen weggegooid geld, nu de discussie over de verbreding van de hele N35 tot een 100 kilometer-autoweg met twee keer twee rijbanen weer hoog op de agenda staat bij de provincie Overijssel en het rijk.

Directeur is ontevreden

Ook directeur Agnes Ligtenberg van basisschool Op Weg is niet enthousiast. Zo’n 20 van 140 leerlingen moeten dagelijks de N35 over en volgens haar is het wachten op een melding dat er iets ernstigs met een kind is gebeurd. ,,Wij willen een veilige oversteek. Liefst met tunnel en verkeerslichten. Maar we moeten ons hierbij neerleggen. De werkgroep (Haarle-Noord en Plaatselijk Belang Haarle, NV) is moegestreden.’’