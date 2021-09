Pararuiter Hosmar uit Haarle woont voor even in ‘Hosmarville’

Zelfs de burgemeester en de wethouder van de gemeente Hellendoorn kreeg hij dinsdag nog even op beoek vanwege zijn prestaties in de Japanse hoofdstad. Ze zouden een cadeau meenemen, dus toen Hosmar eerder op de dag op zijn telefoon foto’s zag van de bijzondere borden, dacht hij dat de gemeente dat bedoelde.

Niet dus. ,,Ze zeiden: hadden wij dat maar bedacht. Ze vonden het prachtig. Er is vanuit de gemeente zelfs opdracht gegeven om de borden voorlopig te laten hangen. Voor mijn part laten ze deze een jaar hangen. Dit went nooit. Ik ben echt mega trots’’, glunderde de ruiter.

Parijs 2024

Het beslissende zetje om door te gaan tot de Spelen in Parijs in 2024 wil Hosmar het niet noemen. ,,Maar het is wel een hele leuke opsteker.” De ruiter, wiens rechterhand zwaar beschadigd is, zou eigenlijk stoppen na Tokio. Hij miste het rijden in aanloop naar de Spelen dusdanig dat hij daar inmiddels stevig aan twijfelt. Door corona waren er amper wedstrijden. De bondscoach vroeg hem ook al het stoppen te heroverwegen. Een definitief ja of nee heeft hij nog niet uitgesproken.