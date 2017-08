Persoon gewond bij ongeluk in Hellendoorn

Conflict om forse huurachterstand in Haarle: container moet weg van oprit

11 augustus Nadat de rechter eerder deze week een conflict om een huurachterstand van een woning in Haarle beslechtte in het voordeel van de verhuurder, haalden vandaag de huurders hun gelijk. De container die de verhuurder op de oprit plaatste, moet hij daar onmiddellijk weghalen. Op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag.