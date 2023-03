Persoon overleden bij bedrijfsongeval in Nijverdal

met video's Taartenbak­ster Nienke (34) uit Nijverdal gaat een druk trouwsei­zoen tegemoet: ‘Ik sta regelmatig tot diep in de nacht te bakken’

Op je trouwdag moet alles perfect zijn. Oók de taart. En voor zo’n mooie taart kun je bij Nienke Woesthuis (34) in Nijverdal terecht. In haar eigen minibakkerij bakt ze tot diep in de nacht de mooiste exemplaren. Tot diep in de nacht, ja. „Want die taart moet op tijd klaar!”