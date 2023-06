Pim Ronhaar uit Nijverdal niet meer van start in Ronde van België; alle ploegfietsen zijn gestolen

Harde woorden in waterschap: ‘Vleesge­wor­den agro-industrie smeedt coalitie met verliezers’

„De vleesgeworden agro-industrie in de vorm van de BoerBurgerBeweging heeft een coalitie gesmeed met de verliezers van de verkiezingen.” Er vielen harde woorden woensdagavond, over het nieuwe bestuur van waterschap Vechtstromen. Feit is dat het vertrouwen binnen het algemeen bestuur een flinke knauw heeft gekregen door de al dan niet vermeende agrarische dominantie in het dagelijks bestuur.