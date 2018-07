Politie Hellendoorn ziet planeet aan voor wensballon

video Haarlese herder Susanne Schraven is verslaafd aan schapen

21 juli Het lijkt een riskante onderneming. Terwijl traditionele herders in Overijssel tot wel 30.000 euro subsidie opstrijken voor de periode 2018-2021, moeten Susanne en Wim Schraven hun nieuwe kudde in Haarle zonder financiële bijstand hoeden. Intussen is zij zwanger en naderen de wolven. Kan zo'n avontuur goed aflopen?