Politie pareert kritiek op gebruik van heli om fietsendief te pakken

De politie Hellendoorn geeft via Facebook een reactie op de ophef die zondagavond ontstond rondom de inzet van een politiehelikopter bij het opsporen van een fietsendief in Nijverdal. Veel mensen op sociale media waren verbaasd over het feit dat voor een relatief klein incident een helikopter werd ingezet.

De politie benadrukt via haar Facebookpagina dat de inzet van de helikopter wel degelijk belangrijk is om hun werk goed uit te kunnen voeren. "Wij zijn aangesteld om boeven te vangen en dit doen we met elk middel, welke tot onze beschikking zijn gesteld. Hieronder vallen ook politiehelikopters. Zij zijn een absolute meerwaarde in ons werk en wij waren bij dat hij er was vandaag."

Fietsendiefje

De helikopter werd opgeroepen om een fietsendief te pakken. De verdachte werd op heterdaad betrapt, maar ging er snel vandoor. Hij klom hierbij over diverse schuttingen en omheiningen waardoor agenten hem uit het oog verloren.

Snel en vakkundig

,,Omdat het vermoeden bestond dat de verdachte zich in het water schuil hield, werd bij de meldkamer geïnformeerd of er een politiehelikopter beschikbaar was. Het toeval bestond dat deze net klaar was met een klus in Apeldoorn en vrij snel boven Nijverdal hing. De bemanning van de helikopter heeft samen met een hondengeleider op de grond het gebied uitgekamd. De verdachte bleek er niet meer te zitten."

Nat pak

De fietsendief kon uiteindelijk gepakt worden met behulp van een getuige. Deze meldde zich bij een motoragent nadat hij een man in natte kleren in een auto had zien stappen. Korte tijd later konden de motoragenten de verdachte, een 19-jarige jongeman uit Almelo, aanhouden. Hij is overgebracht naar het arrestantencentrum in Borne.