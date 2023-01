Postzegels verzamelen oubollig? Op veiling in Nijverdal komt flink wat volk af

Het veilinghuis van eigenaar en taxateur Willem Leopardi (71) bestaat veertig jaar. Best lang en hij kan naar eigen zeggen goed leven van de opbrengsten van de veilingen die hij zes keer per jaar houdt. „Want als je eenmaal met het postzegelvirus besmet bent, dan kun je niet meer zonder,” aldus Leopardi. De gemiddelde verzamelaar is al wat ouder en meestal een man. „Het blijft een mooie hobby. De hoogtijdagen zijn natuurlijk voorbij, maar er komen bijna altijd wel zo’n honderd belangstellenden naar een veiling.”

Klein wereldje

Het wereldje is klein. Leopardi is nog maar één van de weinige taxateurs in het oosten van het land. Zijn veilinghuis aan de Rijssensestraat is vijf dagen in de week geopend voor belangstellenden. Ze zijn op zoek naar net dat wat ze nog missen in de verzameling. Eén keer in de week gaat Leopardi erop uit om verzamelingen te taxeren die hij in de verkoop neemt.